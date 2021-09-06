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Под вой сирен: на Закарпатье пожарный оригинально сделал предложение своей девушке

6 сентября 2021, 14:33

Под вой сирены пожарного автомобиля, с большим букетом роз и на одном колене, мужчина предложил своей девушке связать судьбы воедино.

Конечно, девушка сказала "Да!" / Скриншот

В Запорожье командир отделения государственного пожарно-спасательного поста села Колочава Иван Иваныш сделал своей любимой оригинальное предложение руки и сердца

"Не только героические, но и романтические! Вой сирены, пожарный автомобиль и в конце концов признание в любви и предложение соединить судьбы навеки", – о романтическом поступке рассказали в управлении ГСЧС Закарпатья на своей странице в Facebook.

Девушка призналась, что это полная неожиданность, ведь раньше подобное видела только по телевизору. На предложение руки и сердца – согласилась не раздумывая. Большая семья закарпатских спасателей поздравляет коллегу и его невесту с таким романтическим событием.

Ранее мы писали, что украинский военный оригинально попросил руки своей девушке, которая оказалась его коллегой. Он сделал ей предложение прямо во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на Крещатике. В тот самый момент вместе с ним на колено встали еще двое военнослужащих и подняли сабли вверх.

Девушка ответила любимому "да", а очевидцы начали кричать им "Горько" и "Поздравляем". После этого будущие невесты не сдерживали эмоций: обнялись и поцеловались.

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