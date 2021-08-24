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Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

24 августа 2021, 13:46

Девушка ответила "да" парню.

Момент признания сняли на видео / Скриншот

Украинский военный оригинально сделал своей девушке, которая оказалась его коллегой. Он сделал ей предложение прямо во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на Крещатике.

На видео можно увидеть, как военный подошел к своей девушке с букетом цветов и начинает говорить с ней. После чего преклоняется перед своей возлюбленной на колено и достает из кармана кольцо. Вместе с ним на колено стали двое его товарищей, и, по традиции, оголили сабли.

Девушка ответила любимому "да", а очевидцы начали кричать им "Горько" и "Поздравляем". После этого будущие невесты не сдерживали эмоций: обнялись и поцеловались.

День Независимости Украины: 30-я годовщина

  • В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
  • В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
  • Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.

Онлайн-трансляцию торжественных мероприятий читайте тут.

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