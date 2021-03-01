Названа страна ЕС, где украинцы смогут отдохнуть уже с апреля

Нынешней весной Кипр упростит правила въезда для туристов. Стало известно, когда и на каких условиях украинцы смогут попасть в курортную страну.
После длительного закрытия границ, связанного с пандемией коронавируса, Кипр станет одной из первых стран Евросоюза, куда смогут путешествовать украинцы.
Сначала планировалось, что страна разрешит въезд гражданам Украины в первый день весны - 1 марта, но это решение перенесли на начало апреля, передает РБК-Украина.
Как будут ездить на Кипр украинцы
Власти Кипра составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин. Все 56 стран будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" - в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Поездки из стран "зеленой" зоны будут возможны без каких либо условий и требований ПЦР-тестов. Туристы из стран "оранжевой" зоны должны сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр. Если же страна находится в "серой" зоне, то полеты на Кипр с целью туризма будут запрещены.
Пока что Украина входит в "красную" зону для Кипра. Украинцы будут въезжать в страну при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19 перед вылетом. Также необходимо будет сдать повторный тест по прилету. Если Украина переместится из "красной" в "оранжевую" зону, то тест по прилету отменят.
В турагентствах говорят, что украинцы уже активно интересуются отдыхом на Кипре. Это направление может стать таким же популярным, как и отдых в Турции. При этом туры на Кипр уже доступны в продаже, но бронировок пока нет. Бронирование поездок будет доступно, когда страна откроется и будут озвучены четкие правила въезда.
Напомним:
- В Кабмине считают, что гражданам Украины можно строить планы на летний отдых 2021, но при этом нужно учитывать ситуацию с развитием пандемии коронавируса в мире. В правительстве озвучили три варианта развития событий.
- Украина оценила ситуацию с коронавирусом в мире и пересмотрела список стран "зеленой" и "красной" зон. Теперь список стран, после прибытия из которых нужна двухнедельная изоляция, "похудел" на 10 позиций.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для граждан Украины с марта вступают в силу два новых безвизовых соглашения. Так, украинцы смогут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.