Названа страна ЕС, где украинцы смогут отдохнуть уже с апреля

Кипр упростит правила въезда для туристов / Фото pixaby

После длительного закрытия границ, связанного с пандемией коронавируса, Кипр станет одной из первых стран Евросоюза, куда смогут путешествовать украинцы.

Сначала планировалось, что страна разрешит въезд гражданам Украины в первый день весны - 1 марта, но это решение перенесли на начало апреля, передает РБК-Украина.

Как будут ездить на Кипр украинцы

Власти Кипра составили список из 56 стран, откуда туристы смогут прилетать без необходимости проходить карантин. Все 56 стран будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" - в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Поездки из стран "зеленой" зоны будут возможны без каких либо условий и требований ПЦР-тестов. Туристы из стран "оранжевой" зоны должны сдать ПЦР-тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр. Если же страна находится в "серой" зоне, то полеты на Кипр с целью туризма будут запрещены.

Пока что Украина входит в "красную" зону для Кипра. Украинцы будут въезжать в страну при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19 перед вылетом. Также необходимо будет сдать повторный тест по прилету. Если Украина переместится из "красной" в "оранжевую" зону, то тест по прилету отменят.

В турагентствах говорят, что украинцы уже активно интересуются отдыхом на Кипре. Это направление может стать таким же популярным, как и отдых в Турции. При этом туры на Кипр уже доступны в продаже, но бронировок пока нет. Бронирование поездок будет доступно, когда страна откроется и будут озвучены четкие правила въезда.

Напомним: