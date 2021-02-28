Украинцы с марта смогут без виз попасть на ряд островов - Кулеба

Вступают в силу два новых безвизовых соглашения. Также министр иностранных дел отметил, что с марта возобновляется сообщение с Грузией.
Для граждан Украины с марта вступают в силу два новых безвизовых соглашения. Так, украинцы смогут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы расширяем свободу путешествий для Украинской несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют 2 безвиза: Гренада и Заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба", - написал в Twitter Кулеба.
Также министр иностранных дел отметил, что с марта возобновляется сообщение с Грузией. Для посещения этой страны необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. На третий день пребывания на территории страны тест нужно будет повторить.
Отметим, оформление визы в вышеуказанные страны не потребуется, если время пребывания в стране не превышает 90 дней в 180-дневный период.
Кроме того, на сайте МИД сказано, что попасть на заморские территории Нидерландов все желающие смогут лишь при условии наличия негативного теста на COVID-19 и с прохождением двухнедельной самоизоляции.
Для поездки в Гренаду нужно пройти предварительную регистрацию с подтверждением разрешения на въезд в страну и предъявить негативный ПЛР-тест на коронавирусную болезнь.
Безвизовый режим - о чем сообщалось ранее:
- В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС. Глава МИД Украины заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.
- В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза. По ситуации с возможной утратой Украины безвиза высказался руководитель МИД Дмитрий Кулеба.