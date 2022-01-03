"Не хочу становиться заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Роман Цимбалюк / Фото: Романа Цимбалюка

Украинский журналист Роман Цимбалюк, у которого перед пресс-конференцией российского президента активно интересовались, придет ли он на встречу представителей массмедиа с Владимиром Путиным в Москве, покинул Россию исходя из соображений безопасности.

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова", - рассказал в интервью hromadske украинский журналист, более десяти лет проработавший в Москве.

По его словам, в месяцы перед его отъездом ситуация накалилась, а "все топовые фигуры российских информационных войск" предрекали ему проблемы.

Журналисту вменяли разжигании вражды из-за проукраинских высказываний.

Ему грозило дело по статье о разжигании межнациональной розни, санкция которой - от двух до пяти лет лишения свободы.

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Что случилось на самом деле

Все случилось из-за следующей фразы: "Уважаемые русские! Можете к нам относиться как угодно, называть нас как угодно, даже использовать лексику Скабеевой-Соловьева. Но знайте, что если ваши военные или люди без опознавательных знаков пересекут границу Украины с оружием — их убьют, уничтожат как бешеных псов".

"Собственно, правоохранители считают, что эта фраза является разжиганием вражды против россиян и российского руководства. Но когда они говорят об этом, то забывают первую часть этого предложения - "если россияне пересекут границу с оружием в руках". Почему-то ее они не слышат. Даже не знаю почему. Наверное, потому, что они "пропандоны", простите", - сказал Цимбалюк.

Допрос Цимбалюка в Москве

В то же время журналист отмечает, что пока неизвестно, есть ли дело вообще. Роман Цимбалюк также сообщил, что на допрос вместо него ходил адвокат, однако прокуроры почему-то не явились.

"Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так… Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить", - сказал Цимбалюк.

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Справка. Роман Цимбалюк - украинский журналист, собственный корреспондент информационного агентства УНИАН в столице России. Проживает в Москве, участвует в популярных политических ток-шоу на росТВ, в эфире которых занимает проукраинскую позицию.

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