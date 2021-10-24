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Не отработал 3 года: украинский студент выплатит более 120 тысяч гривен университету в Тернополе

24 октября 2021, 13:57

Врач получил направление в районную больницу, однако уволился. Суд заставил его выплатить стипендию, которую он получал от вуза.

Студенты
Студент-медик выплатит университету 128 тыс. грн / УНИАН

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского отсудил у своего бывшего студента 128, 5 тысяч гривен компенсации за обучение. Все из-за того что парень не отработал три года по направлению.

Студента из Ровенской области в 2009 году зачислили на государственную форму обучения в медицинский университет в Тернополе. Впоследствии после учебы он получил направление в районную больницу на должность врача-анестезиолога, с которой, не отработав необходимый срок, уволился, сообщает ТСН.

Поэтому из-за этого Тернопольский медуниверситет подал иск и считает, что бывший студент нарушил условия договора, не проработав три года в государственном учреждении здравоохранения. В медуниверситете рассказали, что обучение студента на государственной форме они оценили в 80 088 грн и стипендии он получил на 48 441 грн. Поэтому его требуют вернуть 128 529 грн.

Парень в суд не пришел, а его защитник пояснил, что ответчик не признает исковых требований, поскольку, по его мнению, для этого не существует законных оснований.

Однако Млиновский районный суд удовлетворил ходатайство медуниверситета и решил взыскать с ответчика 128,5 тысячи гривен за обучение. Ответчик еще может подать иск.

В киевском вузе невакцинированным студентам грозят отчислением

Ранее Главред писал, что студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то в вузе не будут допускать их на занятия и даже угрожают отчислить.

Что примечательно, если у студентов нет прививки, то они должны показать ПЦР-тест, однако он должен быть свежим. А это значит, что сдавать его надо каждые 3 дня. Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций – их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

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