"Нет мест в реанимации, трупы в черных мешках": одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19

Одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19 / УНИАН

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине все сложнее и сложнее с каждым днем. Врач-анестезиолог Иван Черненко из Раздельнянской центральной районной больницы опубликовал в Facebook еще одну историю, это подтверждающую.

По его словам, даже когда люди выздоравливают и их выписывают из больницы, освободившиеся койки сразу же занимаются новыми пациентами с тяжелой формой COVID-19.

"Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у семейников, тяжелых везут туда, где есть места. Радует одно, постепенно пациентов с инфекции/она же импровизированная реанимация переводим в терапевтическое ковидное отделение, маленькие, но победы. Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках. В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением - Главред) уже и в ковидном, там, где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации", − пишет медик.

По его словам, из числа пациентов с тяжелой формой COVID-19 лишь один прошел через вакцинацию.

"На фото две пациентки на СРАР. Та что под окном довольно тяжелая и жива благодаря СРАР. И так 12 боксов по 2 пациента(в одном 3), либо на СРАР, либо потребляют более 10-15 л кислорода. Абсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинированый один. Вот вам и статистика 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну. Персонал на пределе своих возможностей − медсестры, санитарки, врачи", − говорит Черненко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина 21 октября поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

19 октября в Украине жертвами коронавируса стали 495 пациентов - это на 43 меньше, чем днем ранее. Но среди показателей в мире – это один из самых высоких показателей, а в Европе - так и вовсе второй.