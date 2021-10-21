УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нет мест в реанимации, трупы в черных мешках": одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19

21 октября 2021, 13:04

Врач говорит - даже когда люди выздоравливают и их выписывают из больницы, освободившиеся койки сразу же занимаются новыми пациентами с тяжелой формой COVID-19.

Больница
Одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19 / УНИАН

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине все сложнее и сложнее с каждым днем. Врач-анестезиолог Иван Черненко из Раздельнянской центральной районной больницы опубликовал в Facebook еще одну историю, это подтверждающую.

По его словам, даже когда люди выздоравливают и их выписывают из больницы, освободившиеся койки сразу же занимаются новыми пациентами с тяжелой формой COVID-19.

"Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у семейников, тяжелых везут туда, где есть места. Радует одно, постепенно пациентов с инфекции/она же импровизированная реанимация переводим в терапевтическое ковидное отделение, маленькие, но победы. Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках. В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР (режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением - Главред) уже и в ковидном, там, где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации", − пишет медик.

По его словам, из числа пациентов с тяжелой формой COVID-19 лишь один прошел через вакцинацию.

"На фото две пациентки на СРАР. Та что под окном довольно тяжелая и жива благодаря СРАР. И так 12 боксов по 2 пациента(в одном 3), либо на СРАР, либо потребляют более 10-15 л кислорода. Абсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинированый один. Вот вам и статистика 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну. Персонал на пределе своих возможностей − медсестры, санитарки, врачи", − говорит Черненко.

Реклама

Читайте такжеГоспитализируют повально невакцинированных: жуткая статистика Минздрава и фото с больниц

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина 21 октября поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

19 октября в Украине жертвами коронавируса стали 495 пациентов - это на 43 меньше, чем днем ранее. Но среди показателей в мире – это один из самых высоких показателей, а в Европе - так и вовсе второй.

viber
коронавирус новости Украины новости Одессы больница
Сейчас вы просматриваете новость «"Нет мест в реанимации, трупы в черных мешках": одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака"Кровавое" полнолуние 20 октября: астролог назвала опасность для каждого знака зодиака Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный деньЛунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуицииГороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавирусаВ мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливеньСиноптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень

Последние новости

13:47

Штрафы от 17 до 51 тысячи гривен: украинцам грозит наказание за нарушение карантина в транспорте

13:32

Одиозный нардеп Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ. Рабинович опровергает

13:13

Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман Видео

13:04

"Нет мест в реанимации, трупы в черных мешках": одесский медик выложил историю о борьбе с COVID-19

12:44

Звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева попала в ДТП: фото с места аварии

Реклама
12:43

Кличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дни

12:30

Дети и воспитатели под прицелом камер: в детских садах может появиться важное нововведение Видео

12:26

Как оформить субсидию, если есть долги за коммуналку – разъяснение Минсоцполитики Видео

12:21

В Кировоградской области меньше всего болеют COVID-19: в чем причина

12:06

Непроглядная тьма: эксперт объяснила, почему Украине зимой грозят отключения света

12:02

Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме Фото

11:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

11:43

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

11:33

В Сумах из горящей квартиры копы спасли 7-летнего мальчика Видео

11:16

Пик COVID-19 в Украине и спад заболеваемости: Радуцкий сделал прогноз по ситуации в стране Видео

11:15

Беременная в 12: восьмиклассница родила ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине

10:58

Слуга народа по популярности уступила партии Порошенко - новый опрос

10:22

Можно ли быстро вернуть обоняние после COVID-19 - ответ врача

10:20

"История из супружеской жизни в Средневековье": рецензия на фильм Последняя дуэль Видео

09:48

В Минздраве разрешил выписывать кислородозависимых пациентов из больниц: концентраторы дадут с собой Видео

Реклама
09:37

Украина - в тройке антилидеров в мире по числу жертв COVID-19 за сутки Видео

09:20

Эксперт рассказал об инновационном методе в автостраховании: в чем суть новости компании

09:15

Настя Каменских топлесс устроила забавы в постели

09:15

К чему снятся часы: толкование известных сонников

08:57

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

08:56

"Немного деликатный вопрос": Арестович рассказал о состоянии здоровья Кравчука после операции

08:43

Гороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперников Видео

08:23

Два рекорда за все время пандемии: за сутки - более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей Видео

08:20

Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину мнение

08:17

Ясько рассказала, как Саакашвили признался ей в любви: "На тот момент я была в других отношениях"

08:00

Станет ли прививка от COVID-19 условием для получения работы в Украине - ответ эксперта Видео

07:26

Пандемия коронавируса затянется еще на год: в ВОЗ назвали причину Видео

06:57

Чем обернется смарт-парламент от Слуг народа мнение

06:46

Прогноз погоды на 21 октября: в Украине сухо и тепло до +20, но будет одна неприятность Видео

06:40

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

06:05

Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого

05:40

Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут Видео

05:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

05:07

Ученые рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременных Видео

04:42

Нарушают память и могут повредить мозг: ученые выяснили, в чем опасность полуфабрикатов

Реклама
04:36

Эксперт объяснила, что нужно есть после тренировки, чтобы не набрать вес

03:38

После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты Видео

03:11

Еще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионы Видео

02:34

Врач объяснила, можно ли делать прививку от гриппа после вакцинации против COVID-19

02:17

Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ Видео

01:49

Какой продукт поможет очистить организм осенью и зимой - ответ диетолога

00:42

Коронавирус отдыхает: ученые прогнозируют приближение новой катастрофы, похуже пандемии COVID-19 Видео

00:12

Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Пелагеи и как не попасть в беду Видео

00:01

Семь областей Украины могут попасть в "красную" зону Видео

20 октября, среда
23:26

Названы 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастье Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять