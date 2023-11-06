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Ночная атака РФ на Одессу: число пострадавших возросло до 8

Анна Ярославская
6 ноября 2023, 09:20
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что атака РФ на Одессу - это ответ оккупантов на взрывы в Крыму.
Атака на Одессу
В результате российской атаки на Одессу пострадали 8 человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, t.me/ermaka

Возросло число пострадавших в результате российской ракетной атаки на Одессу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 8 местных жителей получили ранения. Ранее было известно о пяти пострадавших.

"Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", - написал Кипер в Telegram.

Атаку на Одессу прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Одесса. Утро. Последствия ударов русских террористов. Это их жалкий ответ на реальность – украинский Крым будет демилитаризован, без черноморского флота и военных баз россиян", - написал он в Telegram.

Тем временем глава МВД Игорь Клименко раскрыл детали атаки на Украину прошлой ночью.

По его словам, по Одессе враг ударил около девяти часов вечера в воскресенье. В результате атаки повреждены 20 многоквартирных домов, художественный музей, более двух десятков автомобилей, инфраструктура.

Спасатели ГосЧС установили пункт обогрева и ночью оказывали жителям психологическую помощь.

Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в селе Усатово поврежден частный дом. В результате удара по Одесской области 8 человек получили ранения.

  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes
  • Удар РФ по Одессе 6 ноября
    Удар РФ по Одессе 6 ноября Фото: Суспільне, t.me/odeskaODA, t.me/SJTF_Odes

Ракетный удар по Одессе

Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.

Как сообщили в Силах обороны Юга, по Одессе оккупанты ударили предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Удары пришлись по центру города и по законсервированному промышленному зданию.

"Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.

15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны.

К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

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