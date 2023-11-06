Ночная атака РФ на Одессу: число пострадавших возросло до 8

Возросло число пострадавших в результате российской ракетной атаки на Одессу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 8 местных жителей получили ранения. Ранее было известно о пяти пострадавших.
"Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятерых госпитализировали. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", - написал Кипер в Telegram.
Атаку на Одессу прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Одесса. Утро. Последствия ударов русских террористов. Это их жалкий ответ на реальность – украинский Крым будет демилитаризован, без черноморского флота и военных баз россиян", - написал он в Telegram.
Тем временем глава МВД Игорь Клименко раскрыл детали атаки на Украину прошлой ночью.
По его словам, по Одессе враг ударил около девяти часов вечера в воскресенье. В результате атаки повреждены 20 многоквартирных домов, художественный музей, более двух десятков автомобилей, инфраструктура.
Спасатели ГосЧС установили пункт обогрева и ночью оказывали жителям психологическую помощь.
Также после обстрела возникли пожары в двух зданиях, а в селе Усатово поврежден частный дом. В результате удара по Одесской области 8 человек получили ранения.
Ракетный удар по Одессе
Вечером в воскресенье, 5 ноября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. В результате "прилетов" повреждены жилые дома, пострадало здание Художественого музя. Также есть раненые.
Как сообщили в Силах обороны Юга, по Одессе оккупанты ударили предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М". Удары пришлись по центру города и по законсервированному промышленному зданию.
"Атака ударных дронов типа "Shahed-131/136" была интенсивной и плотной, направлена по припортовой инфраструктуре Одессы", - говорится в сообщении.
15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны.
К сожалению, попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.
Другие новости:
- Ночная атака на Крым: под удар попал ракетно-зенитный полк ПВО, 17 оккупантов ранены
- На Запорожье от ракетного удара погиб один из самых лучших артиллеристов ВСУ
- В РФ расконсервировали самолет М-55 в качестве разведчика для ракетных ударов