"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине

Детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине/ Полиция Одесской области

В Одесской области в селе Заря полицейские попали в смертельное ДТП на служебном авто. Трое копов погибли. Чудом выжил только тот, который сидел на заднем сиденье. Об этом сообщает портал ТСН

Одесские оперативники возвращались из Измаила, где были в командировке. Легковое авто только заехала в село Заря, как вдруг водитель не справился с управлением, резко взял вправо. И транспортное средство вылетело с трассы.

"Все бросились, все стали кричать: "Скорую, вызывайте скорую!". И затем в ГСЧС позвонили. Бросились, но их невозможно было вытянуть. ГСЧС резала машину и вынимали их", — говорит местная жительница Елена Арнаутова.

"Сын мой заглянул в машину и там задний, где сидел, его нога была вывернута и рука аж сзади, он его вытащил, он был жив. Коп так кричал", — рассказала местная жительница Надежда Полторак.

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Напомним, ранее сообщалось, что жуткая авария произошла в селе Заря в Одесской области, Сотрудники Управления уголовного розыска ехали на служебном автомобиле из Татарбунар в Сарату и слетели в кювет.

Один правоохранитель выжил, но получил серьезнейшие травмы.