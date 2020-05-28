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Забава закончилась смертью: на Волыни подросток погиб на электроопоре

28 мая 2020, 14:23

Трагедия произошла в Киверцовском районе.

электроопора
Трагедия произошла в Киверцовском районе / 34.ua

В среду вечером, 27 мая, в Волынской области подросток взобрался на опору линии электропередач и погиб от поражения током.

Как рассказали в компании Волыньоблэнерго в Facebook, трагедия произошла в Киверцовском районе.

"Очередные детские шалости привели к смерти ребенка от поражения электрическим током. 16-летний подросток вечером 27 мая забрался на опору воздушной линии 35 кВ в Киверцовском районе, где произошло поражения электрическим током, в результате ребенок погиб", - говорится в сообщении компании в Facebook.

/ @volynoblenergo

В Волыньоблэнерго добавили, что подростки, взбираясь на электроопору, не задумываются об опасности, поэтому призвали родителей заботиться о безопасности детей и следить за ними во избежание подобных случаев.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области "зацепера", катавшегося на крыше поезда, насмерть сожгло током.

Волынская область Новости Волыни электроопора подросток
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