Смертельная поездка: на Одесчине "зацепера" насмерть сожгло током на поезде

"зацепер" на электричке / akirich-pcroom.livejournal.com

В реанимационном отделении Одесской городской клинической больницы №10 умер 20-летний парень, госпитализированный ранее с ожогами 70% поверхности кожного покрова.

Как сообщают местные СМИ, настолько серьезные травмы пострадавший получил в результате удара электричеством высокого напряжения на крыше товарного состава.

"Машинист заметил неизвестного, бежавшего по двигавшемуся поезду. По прибытии поезда на станцию "Одесса-Сортировочная", между 42-м и 43-м вагонами был обнаружен парень, пораженный электрическим током", — заявили представители Управления Одесского филиала "Укрзализныци".

Железнодорожники вызвали скорую помощь и полицию. Помимо электроожога, молодой человек получил еще и серьезную черепно-мозговую травму — в результате падения с товарняка.

Напомним, ранее в Киеве на вокзале парень получил ожоги, катаясь на крыше электрички. Позднее уже на Киевщине "зацепер" получил ожог током и загорелся.