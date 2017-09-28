Очередное неудачное селфи на крыше электрички. В Житомире тяжело травмирован подросток

В Житомире 13-летний парень вылез на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком.

Как сообщает пресс-служба полиция Житомирщины, информация о травмировании подростка на одном из железнодорожных путей неподалеку от городского вокзала поступило полиции вечером, 27 сентября.

Отмечается, что парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. Пострадавший дотронулся к электрической дуге и был поражен током. Свидетелем происшествия стал местный охранник, который и вызвал скорую и полицию.

По словам медиков, подросток получил ожоги около 60% тела и находится в тяжелом состоянии.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия, дана предварительная правовая квалификация – ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, в августе в Белгород-Днестровском Одесской области в ожоговом центре скончался юный экстремал, который вместе с другом хотел сделать селфи на крыше электрички.