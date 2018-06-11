"Катался на крыше электрички". В Киеве на вокзале парень получил ожоги, фото

В воскресенье вечером, 10 июня, в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале парень получил ожоги рук и груди.

Сотрудники вокзала предполагают, что пострадавший катался на крыше электрички и его ударило током, сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на корреспондента.

"На Дарницком вокзале Киева работники экстренных служб оказывают помощь парню, который лежит на платформе с ожогами рук и груди... ", — отмечается в материале.

По данным издания, на месте происшествия работали сотрудники полиция, пожарные и три бригады скорой помощи.

Ранее в Киеве заметили подростков, которые занимались опасным развлечением — молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички и взобрались на элементы в хвосте поезда. Посмотреть фото зацеперов можно здесь.