Обжег половину тела. Под Киевом парень-зацепер получил удар током и горел

24 ноября 2018, 17:40

У пострадавшего термические ожоги, за его жизнь боролись медики.

Под Киевом парень залез на вагон товарняка, получил удар током и загорелся
В Броварах парень залез на вагон товарняка, получил удар током и загорелся / riakchr.ru

В городе Бровары (находится под Киевом) возле одноименной железнодорожной станции 14-летний местный житель вылез на вагон товарного поезда, его ударило током.

Пострадавший — местный житель, в результате удара током он загорелся и получил термические ожоги II-III степени половины тела, говорится на сайте Нацполиции.

По данным ведомства, жизнь парня-зацепера находилась в опасности, за нее боролись медики. 

"…до железнодорожной станции "Бровары" парень пришел с двумя своими товарищами. Дома он родителям сказал, что пошел на занятия с репетитором. В то время, когда друзья отошли по своим делам,… залез на товарные вагоны и получил поражение электротоком", — добавили в Нацполиции.

Потом от удара током пострадавшего отбросило на землю, и он начал гореть. "На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", — отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре в Броварском районе Киевской области 10-классник погиб на крыше электрички от удара током, пытаясь сделать эффектные фотографии. СМИ писали, что парень изображал из себя крутого блогера, но забыл, что не бессмертен.

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Киев Бровары удар ток зацепер
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