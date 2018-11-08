Клиническая смерть и кома: в Киеве ребенка ударило током в школьной столовой – СМИ

Аиша Сулиман / "Факты"

В Киеве в школе № 69 первоклассница Аиша Сулиман потеряла сознание и впала в кому после того, как прикоснулась к металлическому столу в столовой.

Ученики и родители утверждают, что ребенка ударило током, а находившиеся рядом дети утверждают, что девочка хотела взять булочку, но внезапно пронзительно закричала и около 10 секунд не могла оторвать руку от стола. После этого Аиша пережила клиническую смерть и впала в кому.

По словам матери пострадавшей, ей позвонила учительница и сказала, что Аише плохо и ее нужно забрать домой. "Забегаю туда, а Аиша лежит на столе, не дышит. Ее открытые глаза были залиты кровью. Она находилась в таком состоянии 23 минуты. Врачи даже зафиксировали клиническую смерть".

При этом пострадавшему ребенку изначально ей поставили диагноз – кома третьей степени.

"Первые три дня Аиша была в глубокой коме. На 16-й день дочку перевели в неврологию, и врач назвал ее состояние вегетативным. Иными словами, у нее сохранились некоторые рефлексы, но повреждения мозга очень серьезные. Сейчас дочка дома, ее состояние не улучшилось. Изредка она говорит что-то похожее на "мама" или по ее щекам текут слезы. В эти моменты мне кажется, что она со мной. Но потом она опять перестает реагировать", — отметила женщина.

Однако даже несмотря на черные точки на ладошке девочки, которые некоторые медики назвали электрометкой, администрация учебного заведения отрицает удар током. Там утверждают, что у Аиши были проблемы с сердцем, хотя регулярные медосмотры не обнаружили у пострадавшей никаких патологий.

По словам старшеклассника Стефана, который был очевидцем ЧП, школьница кричала на всю столовую

"Мы с ней стояли в одной очереди. Я видел, как эта девочка схватилась за металлический раздаточный стол — в ту же секунду вздрогнула и закричала. Все испугались и отбежали в сторону. А она продолжала кричать и… не могла оторвать руку от стола. Секунд через десять она потеряла сознание. Один мальчик в очереди сказал, что его тоже ударило током", — подчеркнул он.

Мать пострадавшей добавила, что врачи не знают, сколько времени она пробудет в вегетативном состоянии, а на восстановление могут уйти годы.

Как пишут "Факты", после случившегося ЧП директор, и медсестра, реанимировавшая первоклассницу до прибытия скорой, уволились. По факту случившегося в полиции открыли уголовное производство, но официальной судмедэкспертизы еще не назначили.

Напомним, ранее во Львове вспыхнул скандал из-за травли школьника.