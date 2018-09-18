Смертельное селфи: под Киевом подросток погиб на крыше электрички, опубликовано фото

Подросток погиб на крыше электрички / dtp.kiev.ua

В Броварском районе Киевской области 10-классник погиб на крыше электрички, пытаясь сделать эффектные фото.

Подросток погиб на месте от удара током, передает Dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Представлял из себя крутого блогера, но забыл, что не бессмертен. К сожалению, парень погиб на месте. Мать подростка в шоке. Рассказывает, что сын давно увлекался опасным экстримом и пообещал ей "завязать", но не успел. На этом его приключения закончились", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве на вокзале парень получил ожоги на крыше электрички.

Кроме того, в Киеве заметили очередных подростков-зацеперов.

Напомним, что на Житомирщине подростки на ходу спрыгнули с поезда, при этом один из них погиб.