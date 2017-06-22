На Житомирщине три подростка на ходу сиганули с товарняка, есть погибший и пострадавшие

В Житомирской области один подросток погиб, двое получили травмы, прыгнув с товарного поезда во время движения.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУНП Украины в Житомирской области.

Сообщается, что информация о происшествии поступила в отдел полиции вчера, 21 июня.

По сведениям полиции, в Ружинском районе около 23:00 трое учащихся Казатинского профтехучилища прыгнули на ходу с грузового поезда. Спрятавшись в вагоне, несовершеннолетние ехали из Винницкой области развлекаться.

Вблизи села Первомайское Ружинского района Житомирской области несовершеннолетние поочередно выпрыгивали на железнодорожную платформу. Последний из них промахнулся, и упал на каменное покрытие. От полученных травм подросток погиб на месте. У двух других, предварительно, медики зафиксировали ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Сейчас они находятся в одной из больниц области.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства и причина трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском метро погиб зацепер, который был на крыше поезда.

Фото: zt.npu.gov.ua.