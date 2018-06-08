"Это может закончиться плачевно". В Киеве заметили очередных подростков-зацеперов: фото

В Киеве заметили подростков, которые занимались опасными развлечениями.

Молодые люди решили прокатиться на корпусе электрички, для чего взобрались на элементы в хвосте поезда.

"Чьи? Граждане родители, узнайте своих детей и проведите воспитательные работы. Это может закончится плачевно", — говорится в подписи к фото на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Снимки были сделаны в четверг, 8 июня, на станции "Святошино".

Напомним, в Житомире 13-летний парень вылез на крышу электропоезда и получил травмы от поражения электротоком.