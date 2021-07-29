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Новые правила на дорогах Украины: водители и пассажиры будут носить светоотражающие жилеты

29 июля 2021, 16:38
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Нарушителей закона ожидает штраф, а жилет можно будет приобрести по минимальной цене.

дорога,Киев,звезды
Водители и пассажиры будут носить отражающую свет спецодежду на дороге в темное время суток / Reuters

Верховная Рада рассматривает законопроект, в случае принятия которого участники дорожного движения – водители и пассажиры – в темное время суток должны будут пользоваться специальной светоотражающей одеждой. Такие меры принимаются с целью повышений безопасности на дорогах и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Для тех, кто будет игнорировать требования закона, предусмотрят штраф. Такие же меры в правилах дорожного движения уже сейчас касаются и пешеходов.

Как сообщает Obozrevatel, речь идет о законопроекте № 2696, который уже принят в первом чтении. Сейчас в документ, который планируют принять во втором чтении, вносится ряд правок.

Законодательная инициатива должна снизить число аварий на украинских дорогах. Согласно данным Патрульной полиции, в июне 2021 года зафиксировали 15 685 прецедентов дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 280 человек. Причиной аварий зачастую становится превышение скорости. Однако часто ДТП происходят из-за того, что людей не видно ночью на дороге.

Какие предлагают правила

Водителей мотоциклов, а также их пассажиров, обяжут помещать на шлемы светоотражающие элементы. Шлем во время движения на дороге нужно застегнуть;

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В темное время суток велосипедисты и погонщики животных должны использовать ленты, жилеты и наклейки;

Работники во время строительных или ремонтных работ на дороге должны быть в специальных жилетах. За это будут отвечать лица, ответственные за ремонтирование дорог;

Водители транспортных средств, а также пассажиры, должны надевать специальные жилеты в том случае, если они находятся на дороге вне средства передвижения.Читайте такжеЕще в четырех областях установят камеры фиксации нарушений ПДД: кто получит "письма счастья"

Автор законопроекта, парламентарий Александр Бакумов уточнил, что водители и пассажиры должны использовать спецодежду в ситуациях, когда они находятся на дорогах вне автомобилей и за далеко от населенных пунктов.

"Подчеркну, что указанная норма (в отношении водителей и пассажиров) будет действовать исключительно в случаях нахождения лиц вне транспортного средства за пределами населенных пунктов. Они могут использовать как одежду со светоотражающими элементами, так и сами элементы – ленты, наклейки, жилеты", - сказал парламентарий.

Примечательно, ряд из некоторых правил дорожного движения работают еще с 2020 года. Изменения предполагали правила для пешеходов, которые в темное время суток или при плохой видимости должны носить спецодежду. Впрочем, на практике такие правила игнорируются, в том числе и в школах, для учеников начальных классов которых нормы заработали еще в 2019 году.

Какие предусмотрены штрафы

В случае несоблюдения ПДД штраф составит 30 необлагаемых минимумов доходов граждан – 510 гривен. Водителям и пассажирам проще купить спецодежду, цена на которую стартует от 44 гривен.

Число аварий на дорогах должно уменьшиться

По мнению начальника отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции в Киевской области Сергея Безпальчука, ожидается, что количество дорожно-транспортных происшествий снизиться в том случае, если участники дорожного движения будут использовать спецодежду и знаки.

"Такие законы 100% нужны и для водителей, и для пассажиров, передвигающихся в темное время суток. Очень много раз выезжая на ДТП с пострадавшими пешеходами, устанавливаем, что человека просто не заметили. Это опыт европейских стран, когда водитель на дороге не имеет права выйти из автомобиля без светоотражающего жилета. И он работает", - отметил он.Читайте такжеУ Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДД

Подчеркивается, что законопроект, который уже принят в первом чтении и прошел подготовку ко второму, внесен в повестку дня сессии. Впрочем, сомнительно, что его успеют проголосовать в ближайшее время.

Напомним, в Украине рассматривают возможность принятия закона, на базе которого водители смогут жаловаться на других участников дорожного движения и получать вознаграждение в случае фиксации пренебрежения правилами дорожного движения при помощи фото и видеосъемки.

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