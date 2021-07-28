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Поймай лихача: как в Украине водителям хотят разрешить "стучать" на нарушителей ПДД

Анастасия Кучкина

журналист

28 июля 2021, 09:00

Даже в случае нарушения, доказать его наличие и получить вознаграждение будет сложно.

Пробки в Киеве
В Украине водителям хотят разрешить фиксировать нарушения ПДД / УНИАН

В Слуге народа украинцам хотят разрешить жаловаться на злостных нарушителей правил дорожного движения. Причем не бесплатно, а за вознаграждение. Главред узнавал, как этот законопроект может работать на практике в случае принятия.

Что будут фиксировать

Законопроектом предлагается усовершенствовать действующий режим фото-, видеосъемки и разрешить снимать нарушения ПДД их непосредственным нарушителям.

Так, снимать на фото- и видео можно будет снимать нарушения, предусмотренными частями 1, 2,3,5,6 и 7 статьи 122, частью 1 статьи 123 и частями 1,2,6,8 статьи 152-1 КоАП (остановка на местах для инвалидов, пересечение железнодорожных переездов, нарушение правил парковки).

При этом данный закон не будет распространяться на:

  • превышение скорости;
  • нарушения правил перевозки грузов и буксировки транспортных средств;
  • нарушения безопасной дистанции или интервала;
  • нарушения правил движения автомагистралями;
  • использование внешних осветительных приборов и их переоборудования с нарушением требований соответствующих стандартов;
  • пользования во время движения мобильными телефонами;
  • нарушения правил учебной езды.

Чем можно будет снимать нарушения

Важно отметить, что фото- или видео, снятое на видеорегистратор, не будет считаться доказательством – как сказано в законопроекте, снимать можно будет только на специальные устройства, которые позволяют провести идентификацию пользователя через "Дию" и гарантировать целостность и подлинность этих материалов, которые также будут фиксировать время и GPS-координаты нарушения.

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Как объяснил один из соавторов законопроекта, нардеп Александр Куницкий, фиксация будет проводиться в специальном приложении, разработанном МВД – его нужно будет установить на мобильный телефон. "Видеозапись [в приложении] того, что происходит на дороге, ведется в постоянном циклическом процессе. Если вы стали свидетелем нарушения, вам нужно будет нажать на экран и 30-секундный или 1-минутный (в зависимости от настроек) фрагмент видео в защищенном формате будет сохраняться на телефон, после чего через приложение его можно будет загрузить на сайт МВД, предварительно указав номер автомобиля-нарушителя", - рассказал Куницкий.

Читайте такжеУ Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДДВести учет средств фиксации нарушений ПДД, а также устанавливать требования к таким приборам законом предлагается МВД – именно на их веб-сайте после принятия закона должен будет находиться как сам перечень средств.

Те граждане, которые зафиксировали нарушение в режиме фотосъемки (видеозаписи) и с использованием специального программного средства обратились с соответствующей информацией в уполномоченный орган, получат статус известителя и в случае привлечения виновного лица к ответственности и уплате им наложенного штрафа могут получить вознаграждение в размере 10% от суммы этого штрафа. Порядок таких выплат предлагается передать на утверждение Кабинета Министров Украины.

С целью недопущения злоупотреблений со стороны граждан предлагается установить уголовную ответственность за представление подделанных или искусственно созданных материалов фотосъемки (видеозаписи). В то же время, гарантируется конфиденциальность и неразглашение сведений о таких гражданах.

Будет много судебных исков

Автоюрист Владимир Караваев отмечает, что на сегодняшний день у любого участника дорожного движения есть право обратиться в органы по факту создания аварийной обстановки.

"На практике эта норма не работает в силу того, что практически невозможно доказать факт создания аварийной обстановки. Потому что на выходе мы получаем, что есть две противоположные точки зрения – пострадавшего и виновника и доказать правоту кого-либо из них сложно как раз из-за отсутствия доказательств. И этот закон как раз направлен на то, чтобы эта норма наконец-то заработала", - объяснил Караваев.

По словам основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова, на практике этот закон может работать с рядом проблем.

Читайте также51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов"Должна быть идентификация автомобиля, то есть должен быть четко виден номерной знак, а этого не будет в 90% случаев. Даже при хорошем регистраторе днем номерной знак будет хорошо видно только на расстоянии 20 метров, а нарушения многие снимают с более дальнего расстояния. Качество записи часто низкое, потому такие видео не смогут быть доказательством нарушения, потому после введения закона будет большое количество судебных исков, претензий", - считает Антонов.

При этом эксперт исключает, что в этом случае водители будут нарочно создавать аварийную обстановку ради финансовой выгоды.

"40 гривен от вознаграждения – это уже даже не чашка кофе. Потому я не представляю ситуаций, когда бы такое могло произойти", - добавил Антонов.

МВД Верховная Рада законопроект правила дорожного движения Владимир Караваев новости Украины Александр Куницкий
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