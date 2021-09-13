"Обсуждение невозможно": у Путина ответили на ультиматум Киева по Крыму

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что на его переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обязательно должен подниматься вопрос о статусе Крыма.

В беседе с журналистами он поставил под сомнение саму возможность саммита Украина-Россия, сообщает Интерфакс.

"В такой постановке вопроса обсуждение Крыма невозможно. Такая формулировка ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи", - сказал Песков.

В то же время, отвечая на вопрос, что бы могли обсудить два президента, он ответил, что "это, конечно же, реализация Киевом минских договоренностей, договоренностей Парижского саммита, а также двухсторонние отношения".

На вопрос, готова ли Москва обсуждать с Киевом тему войны и мира на Донбассе, Песков ответил: "Мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось. Мы повторяли это неоднократно на разных уровнях".

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Пресс-секретарь Путина уверен, что ситуацию на Донбассе можно обсуждать "с точки зрения выполнения абсолютно четко прописанных на бумаге положений минского комплекса мер".

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о том, что Владимир Зеленский готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным в случае обсуждения вопросов освобождения захваченных украинских территорий. Однако Россия не готова к таким переговорам. Вопрос проведения встречи зависит от того, согласится ли Москва обсуждать исправление ситуации.

Он рассказал о том, что Россия готова к переговорам Путина и Зеленского, однако россияне не собираются обсуждать вопрос освобождения оккупированного Крыма. Зеленский готов к дискуссии в том случае, если будет обговариваться тема деоккупации полуострова.