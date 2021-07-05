"Ограбление столетия" в Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому спер пельмени

В Тернополе: вор не обнаружил денег в кассе, поэтому скрылся с пельменями / Скриншот видео с youtube.com

Дерзкое ограбление произошло в Тернополе – там воры наведались в магазин полуфабрикатов дважды за ночь. Это были разные грабители – одни утащили деньги из кассы, а другой злоумышленник — пельмени.

Как сообщают на странице торговой марки пельменей в соцсети, магазин домашних полуфабрикатов в Тернополе стал объектом внимания воров дважды за одну ночь. Первые воры наведались в магазин в 00:22. Двое мужчин взломали дверь, украли из кассы деньги и убежали.

Через два часа в магазин проскользнул другой человек – воры, которые украли кассу, двери оставили открытыми. В помещении злоумышленник увидел, что касса опустела.

Уходить с пустыми руками грабитель не захотел, поэтому достал из морозилки две упаковки пельменей и скрылся вместе с ними.

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Отметим, в соцсетях граждане пишут, что это похоже на "ограбление столетия".

"Теперь понятно, почему этот человек после них так свободно себе зашел, но я думаю, он знал об этом. Вы же не работаете круглосуточно, а он уверенно к вам направлялся. У него хоть лицо немного видно, может, найдут. Именно обидно то, что люди тяжело работают, а тут пришли и забрали заработанное. Грустно", - высказалась Леся Могильницкая-Сподарик.

"Но они не ищут, а четко от порога двери идут к определенным точкам, возможно, были днем ​​или кто-то привел или рассказал. На растерянных не похожи, и работают очень оперативно, будто не впервые", - добавила Наталья Бурлутская.

Ранее в Каменском в Днепропетровской области две женщины с ребенком ограбили церковь. Грабители несколько раз пытались осуществить преступление.

Сначала они пришли в церковь 17 июня, а потом 20 июня. Причем, с ребенком. Злоумышленники украли декоративные туи с клумбы возле церкви.

Кроме того, запись камер видеонаблюдения показала, что сперва одна из воровок перекрестилась, а затем начала выкапывать деревья.