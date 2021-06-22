Перекрестилась и выкопала туи: под Днепром женщина ограбила церковь

Женщина перекрестилась и выкопала деревья / Скриншот

В Каменском в Днепропетровской области две женщины с ребенком ограбили церковь.

Как сообщает Telegram "Ху*ый Днепр", грабители несколько раз пытались осуществить преступление.

Сначала они пришли в церковь 17 июня, а потом 20 июня. Причем, с ребенком. Злоумышленники украли декоративные туи с клумбы возле церкви.

Кроме того, запись камер видеонаблюдения показала, что сперва одна из воровок перекрестилась, а затем начала выкапывать деревья.

Напомним, ранее в городе Хмельницкий подростки занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в соцсети Instagram.

На видео юноша сначала показывает себя и девушку, а затем переводит камеру на храм, и завил: "Православненько".

Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.

Вскоре "звезды сети" назвали свой поступок глупым, после резонанса в Сети.