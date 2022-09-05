Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения Высокополья

В Сети опубликовали видео захода бойцов Вооруженных сил Украины в Высокополье на Херсонщине.
Вооруженные силы Украины просят информационной тишины для обеспечения своей качественной работы на юге.
"Мы продолжаем говорить о режиме информационной тишины, который нужен, чтобы работа была завершена. То, что происходит сейчас, не очень вписывается в этот лейтмотив, скажем так... И, например, сегодняшний ночной облет беспилотными летательными разведчиками Высокополья, о котором так громко и много вчера говорили, тому подтверждение", - сообщила на брифинге начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она уточнила, что вражеский облет беспилотниками означает одно – оккупанты готовились нанести артиллерийский или авиационный удары и разведывали обстановку.
"Поэтому мы еще раз просим режима тишины, чтобы мы смогли завершить нашу работу качественно и безболезненно для местного населения, которое так долго ждало этого освобождения", - акцентировала Гуменюк.
Отметим, что в Сети опубликовали видео захода бойцов Вооруженных сил Украины в Высокополье на Херсонщине.
Кадры были сделаны накануне, 4 сентября.
При этом местные жители приветствовали украинских защитников, освобождавших Высокополье.
Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.
Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.
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