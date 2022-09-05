Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения Высокополья

ВСУ освобождают Высокополье / Скриншот

Вооруженные силы Украины просят информационной тишины для обеспечения своей качественной работы на юге.

"Мы продолжаем говорить о режиме информационной тишины, который нужен, чтобы работа была завершена. То, что происходит сейчас, не очень вписывается в этот лейтмотив, скажем так... И, например, сегодняшний ночной облет беспилотными летательными разведчиками Высокополья, о котором так громко и много вчера говорили, тому подтверждение", - сообщила на брифинге начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она уточнила, что вражеский облет беспилотниками означает одно – оккупанты готовились нанести артиллерийский или авиационный удары и разведывали обстановку.

Видео дня

"Поэтому мы еще раз просим режима тишины, чтобы мы смогли завершить нашу работу качественно и безболезненно для местного населения, которое так долго ждало этого освобождения", - акцентировала Гуменюк.

Отметим, что в Сети опубликовали видео захода бойцов Вооруженных сил Украины в Высокополье на Херсонщине.

Кадры были сделаны накануне, 4 сентября.

При этом местные жители приветствовали украинских защитников, освобождавших Высокополье.

Напомним, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

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