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Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФ

16 июля 2022, 21:33

Защитники Украины отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут.

ВСУ, война в Украины
Бойцы ВСУ отразили вражескую атаку под Бахмутом / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные отбили попытку российских оккупантов перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут", – сообщил он в вечерней сводке, обнародованной в Telegram.

Гайдай отметил, что для поиска слабых мест в нашей обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые уничтожаются.

"Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – констатировал глава ОВА.

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Ранее сообщалось, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут.

Враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

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