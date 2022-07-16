Враг получил по зубам под Бахмутом: ВСУ "перемололи" диверсантов РФ

Защитники Украины отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут.
Украинские военные отбили попытку российских оккупантов перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут", – сообщил он в вечерней сводке, обнародованной в Telegram.
Гайдай отметил, что для поиска слабых мест в нашей обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые уничтожаются.
"Так как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – констатировал глава ОВА.
Читайте такжеШтурм РФ нарвался на мощную ответку: на Донбассе ВСУ заставили оккупантов отступить
Ранее сообщалось, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут.
Враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Читайте еще:
- Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФ
- "Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФ
- ВСУ не будут бить из HIMARS по территории России: Резников назвал причину