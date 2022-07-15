РФ готовит новые ракетные удары: в Генштабе назвали самое опасное направление

РФ готовит новые удары крылатыми ракетами / vpk.name

На Южнобугском направлении сохраняется значительная угроза ракетных ударов российских оккупантов, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, на Южнобугском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

"Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Великого Артаково и Ольгино", - уточнили в Генштабе ВСУ.

Подчеркивается, что враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций.

"Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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