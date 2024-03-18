Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине: зачем они это делают

Россияне бьют по украинским городам двумя волнами. В чем суть такой атаки и для чего она нужна рассказали в УДА.

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Оккупанты применяют новую тактику ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Оккупанты бьют по местам предварительного прилета и преследуют только одну цель. О том, для чего они это делают, рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

По словам спикера, после первой ракеты на место "прилета" оперативно прибывают медики и спасатели, о чем, конечно, знают российские захватчики. Именно по этому они осуществляют повторные пуски, чтобы увеличить количество погибших и пострадавших.

Братчук рассказал, что тактика двойного удара уже была замечена в ряде украинских регионов. В частности, в Одессе 15 марта, а также в Николаеве 17 марта. Следовательно, россияне держат цель добиться наибольшего количества жертв.

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"Это так называемая тактика двойного удара, когда между первой и второй ракетной атакой есть определенная пауза. Она осуществляется врагом только с одной целью — все прекрасно понимают, что есть попадание, что могут быть раненые, могут быть погибшие. Соответственно, есть определенный алгоритм действий, когда спасатели и медики должны прибыть на место максимально быстро и приступить к помощи раненым, эвакуации возможных погибших, эвакуации людей, которые могут находиться на этом месте", — объяснил Сергей Братчук.

К тому же, спикер добавил, что удары по Одессе и Николаеву были нанесены с одной точки - оккупированного Крыма. Соответственно, оттуда была направлена одна ракета "Искандер-М", а затем вторая.

"У меня в эти дни очень часто спрашивают, как можно объяснить логику подобных обстрелов. Ответ очень простой — это не логика, это терроризм. Террорист должен быть наказан, наказан только силовым ответом", — резюмировал Сергей Братчук.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Атаки на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, нанесли удар по Николаеву. В городе есть два "прилета". Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram. "Был прилет по Николаеву. С места что прилетело по Одессе. И повторный пуск такой же", – написал Ким в 14:02.

Также, в ночь на 15 марта в Украине раздавались взрывы. Вражеские дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже они изменили вектор движения и направились в Староконстантинов. Позже стало известно, сколько целей сбили силы ПВО во время вражеской атаки.

К тому же, в ночь на 17 марта РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Удалось сбить не все дроны. В результате вражеской атаки были попадания в два агропредприятия.

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