"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - Арестович

РФ может развалиться по финансово-экономическим причинам. Война в Украине обошлась России за год минимум в 114 млрд долларов.

Путин и Медведев заговорили о развале России / Фото: сайт Медведева, ua.depositphotos.com

Уровень сигналов о надвигающейся катастрофе в российской политике достиг такого уровня, что сам президент страны-агрессора РФ озвучивает сценарий о развале страны. Об этом заявил военный обозреватель и бывший советник ОП Алексей Арестович.

По его словам, главы государств реагируют только на очень важные события. И если нынешний и бывший президенты РФ говорят о возможном развале России, значит эта перспектива пугает кремлёвскую верхушку и, вероятно, обсуждается не один месяц.

По словам Арестовича, РФ может развалиться по финансово-экономическим причинам. Война в Украине обошлась России за год минимум в 114 млрд долларов.

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"К этому прямо ведёт проводимая политика. Минимум треть бюджета РФ была потрачена на войну, перспектив которой нет. Советский Союз потратил на 10 лет войны в Афганистане меньше, чем путинская Россия за год в Украине. С учётом санкций и эмбарго на многие товары, подобная история не может длиться долго. Учитывая, что РФ по прочности далеко не СССР", - сказал экс-советник ОП.

"Они летят в пропасть. В стенку и пропасть одновременно", - добавил он.

Арестович также добавил, что война в Украине "в каком-то смысле вошла в финальную стадию, в последнюю треть". И, скорее всего, к июлю отчетливо будут видны эти процессы.

Как сообщал Главред, глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

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