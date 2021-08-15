Отказ врача оказать медпомощь без денег: новые детали скандала в Киеве

В Киеве врач требовал взятку с пациента / Reuters

Скандал с врачом-отоларингологом в Киеве в Городской детской клинической больнице №1, который отказался без денег оказывать помощь подростку, получил продолжение.

Журналисты 1+1 отправился в больницу, чтобы пообщаться врачом, говорится в опубликованном материале.

Отмечается, что медика ждали долго, а потом увидели его в соседнем коридоре у лифта. Но разговор не сложился: отоларинголог отказался что-либо комментировать.

Авторы сюжета обратились за комментарием к адвокату Лаврентию Царуку. Он напомнил, что за неоказание медицинской помощи установлена уголовная ответственность.

"Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 грн или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего", - сказал он. Реклама

Главный совет — сразу звонить на "102". С этого момента начинается уголовное внедрение, регистрируется заявление. В критической ситуации Татьяна этого не сделала, но уже сейчас написала жалобу в Минздрав и Национальную службу здоровья, добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве врач-отоларинголог требовал взятку в 300 гривен за первичный осмотр ребенка. И категорически отказывался бесплатно осматривать маленького пациента.

Врачом оказался отоларинголог Олег Мельник.