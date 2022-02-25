Отключение электроэнергии из-за вторжения РФ: в Укрэнерго ответили на фейк

/ УНИАН

Энергосистема Украины работает в стабильном режиме, заявили в государственной компании Укрэнерго.

Отключения электроэнергии в Украине не планируются, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отмечается, что фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне. При этом энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно.

В сообщении подчеркивается, что энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

При этом никаких оснований для принудительного уменьшения потребления электроэнергии пока не существует.

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Из-за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище.

Также обесточены потребители:

в Черниговской области (25 населенных пунктов);

в Харьковской области (42 населенных пункта);

в Житомирской области (14 населенных пунктов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Трипольской теплоэлектростанции, которая находится на Киевщине, и принадлежит компании Центрэнерго, произошел взрыв. Также неизвестные вооруженные люди захватили Каховскую гидроэлектростанцию (компания "Укргидроэнерго" в Херсонской области).

Также, чиновники Минэнерго сообщили, что в 11:28 на территорию Каховской гидроэлектростанции вошли неизвестные вооруженные лица.