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Отвлекали от смартофна: в Москве школьнику в театре лазером выжгли сетчатку глаза

7 февраля 2021, 10:15
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Мать пострадавшего школьника обратилась в полицию и Министерство культуры с просьбой провести проверку в театре.

лазерная указка, лазер
Детей якобы хотели заставить отвлечься от смартфонов / Фото pixabay

В Москве 13-летний школьник получил ожог сетчатки правого глаза после похода в театр. Это произошло из-за того, что во время выступления на мальчика навели луч из лазерной указки.

В больнице пострадавшему поставили диагноз "лучевой ожог сетчатки глаза". Об этом рассказала мать школьника Ирина Ворошилова, передает российское издание Звезда.

"Во время выступления мы обратили внимание на лучи зеленых лазерных указок, которые были направлены в партер. Дети предположили, что таким образом руководство театра "воспитывало" зрителей - чтобы они не смотрели в смартфоны. Ровно через сутки мой сын сказал, что не видит правым глазом. Офтальмолог отправил ребенка на госпитализацию. В больнице нам подтвердили диагноз - ожог сетчатки глаза", - рассказала Ирина.

Мать пострадавшего школьника обратилась в полицию с просьбой провести проверку в театре. Кроме того, она обратилась также в Министерство культуры и наняла адвоката, которой поможет доказать факт нарушений во время спектакля. В правоохранительных органах инициировали проверку в театре.

Напомним:

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новости России школьники ожог театры
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