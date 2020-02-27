"Только хнычете": в России школьник изрезал учительницу

Школьник изрезал учительницу / Фото: nikvesti.com

Подросток напал на свою учительницу в российском городе Ульяновск. Так, 15-летний ученик восьмого класса Артем Федотов изрезал 59-летнюю женщину ножом.

По данным Интефракса, после нападения школьник сбежал, но его удалось поймать. При этом пострадавшая находится в больнице.

Отмечается, что в качестве рукоятки для ножа подросток использовал зажигалку, после чего бросил оружие прямо в классе. Задержали нападающего у него дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

По словам одноклассников нападавшего, он редко с кем-то общался и был тихоней. В свою очередь о преподавателе говорят, что она была совсем неконфликтная. На данный момент причины инцидента неизвестны.

"Вы только хнычете на протяжении всей жизни, но даже палец о палец не ударяете, чтобы что-то изменить", - написал Федотов перед нападением.

Как ранее сообщал Главред, в одной из школ России конфликт между учительницей и школьником попал на видео. Преподаватель выдернула из-под подростка стул, в результате - схлопотала по лицу.