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Забрали в "психушку": в России школьник отдубасил учительницу

19 февраля 2020, 01:37

От ударов женщина упала, но теперь якобы не имеет претензий к подростку.

Скриншот
Парня забрали в "психушку" / скриншот

В одной из школ России конфликт между учительницей и школьником попал на видео. Преподаватель выдернула из-под подростка стул, в результате - схлопотала по лицу.

Инцидент произошел в Псковской области прямо на уроке. На опубликованном Telegram-каналом 360tv.ru видео видно, что подросток раскачивался на стуле, зажигал зажигалку и вел себя неадекватно.

В какой-то момент учительница не выдержала, выдернула стул из-под подростка и попыталась его выгнать из класса. Парень упал на пол, потом вскочил и нанес несколько ударов женщине по лицу, от которых она упала.

Сообщается, что школьника  отправили в местную психиатрическую клинику, сейчас он "на больничном". В школе утверждают, что учительница к нему претензий не имеет.

Напомним, ученицы школы №215 на Борщаговке в Киеве избили школьницу.  и Инцидент получил широкую огласку после того, как видео с жестокой расправой над девочкой начали распространять в соцсетях.

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