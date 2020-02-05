"Малолетние твари": в Киеве школьницы избили "новенькую" и слили в Сеть видео

В Киеве школьницы избили сверстницу / Скриношот из видео

Ученицы школы №215, которая находится на столичной Борщаговке, несколько дней назад избили школьницу, и случай получил широкую огласку после того, как видео с жестокой расправой над девочкой начали распространять в соцсетях.

По информации, пострадавшая Настя пришла в эту школу недавно и после избиения боится посещать учебное заведение.

Стало известно, что руководство школы уже знает о "подвиге" своих учениц, которые слили видео в Сеть, и заверило, что виновные в избиении Насти будут наказаны, сказано в сюжете ТСН.

Отметим, одну из нападавших зовут Неля, она воспитывается в неполной семье, у нее есть только сестра, которая не знает, как совладать с трудным подростком.

В то же время правоохранители пообещали учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.

Добавим, в видео многих шокировало и в соцсетях по этому поводу много шума.

"Они смелые пока их несколько, а вылови по одной, ведут себя как овечки.Просто надо таких тварей учить их же методом", - пишет Татьяна Симороз.

"Всегда так было и будет, ну вырастут и будут "ячейками общества" а ту которую лупят будет с псих. Травмами по жизни - классека)", - считает Макс Моторный.

"А че жертва не могла нечего сделать? нужно же себя как то защищать. Или стоять и ждать пока ударят и убьют?!. Могла бы показать , что тоже умеет кулаками махать. не понимаю", - вопрошает Анко Милевская.

"Звідти така злоба? У всі часи. Що цим дітям вбивалося в голову, що вони стали такими агресивними тварями? Інші слова не писатиму, за них можуть забанити..", - вопрошает Алена Агейкина.

"Скажу сразу, Я бы не посмотрел бы что это девочки, запшыкал бы тереном. Это галимое быдло которое не воспитаное, какие дети, такие и родители", - высказался Юрий Дехтяр.

"Малолетние твари. Опустить ниже плинтуса. Родителей только жалко", - возмутилась Татьяна Черныш.

Читайте такжеВ Николаеве директор школы избила пятикласcницуНапомним, ранее сообщалось, в школе №35 города Каменское Днепропетровской области ученицы 9-го класса пострадали в результате избиения сверстницами из 7-й школы.

По информации, в результате избиения две девочки получили телесные повреждения, а что послужило причиной конфликта пока неизвестно.

Отмечается, что школьницы решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве: с ученицей СШ №7 пришли около десяти человек, с девчонкой из 35-й школы - только одна.