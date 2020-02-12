Секс-скандал в РФ: учительницу заподозрили в интиме с 15-летним учеником - видео 18+

Екатерина Савинова уже уволилась из школы / Фото newsru.com

В одной из школ в российской Астрахани разгорелся скандал - 35-летнюю учительницу биологии заподозрили в сексуальных отношениях с 15-летним учеником девятого класса.

Инцидент произошел в СОШ №32. О нем стало известно после заявления матери одного из учеников, передает Астрахань FM. Также опубликовано видео, на котором запечатлены ласки между преподавателем и школьником. Кадры сняты из-под двери кабинета учительницы. Сообщается, что ученики хотели шантажировать преподавателя, чтобы получить хорошие оценки по биологии. Когда она не согласилась, то видео "слили" в интернет.

К слову, героиня видео Екатерина Савинова является кандидатом педагогических наук и имеет звание Учитель года Астрахань – 2019 в номинации Учитель – драматург.

Следственные органы в Астрахани начали проверку по факту инцидента. Сразу после того, как ее отношения со школьником стали достоянием общественности, Савинова уволилась из школы.

К слову, пользователи сети нашли личную страницу учительницы.

"Учитель биологии первой категории, кандидат педагогических наук. Люблю свою работу, люблю своих учеников! Работаю в школе 5 лет, за это время поняла, что без школы жить не могу! Люблю читать, ходить в театр, в бассейн, катаюсь на лошади, прыгала с парашютом, в общем люблю активный отдых", - рассказывает Савинова о себе.

Также россиянка считает, что жить нужно ярко.

"Живем один раз, поэтому надо жить ярко и интересно, чтобы в старости было что вспомнить и не стыдно внукам рассказать", - написала она.

Напомним, в России в Красноярском крае забеременела 13-летняя школьница и утверждает, что отцом ребенка является ее 10-летний друг.