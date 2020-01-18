"Виноват другой": в России шокированы беременностью семиклассницы от 10-летнего мальчика

13-летняя школьница забеременела от 10-летнего мальчика / Фото: krsk.kp.ru

В России в Красноярском крае забеременела 13-летняя школьница и утверждает, что отцом ребенка является ее 10-летний друг.

Как сообщает КП Красноярск, врачи полагают, что девушка говорит неправду и виновником ее беременности стал совершенно другой человек.

Будущая мама учится в седьмом классе, а новоиспеченный отец – в четвертом. В школе утверждают, что семья девочки числиться на учете, поскольку ее мама тяжело больна онкологией, а отец не справляется с тремя детьми.

"Но не потому, что родители пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих", – рассказала педагог.

Читайте такжеСемиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать урокиВ соцсетях у обоих школьников обозначен статус "в гражданском браке". Также у них довольно много совместных фотографий. Девочка госпитализирована на седьмой неделе беременности, ее состояние оценивают, как удовлетворительное. Однако врачи сомневаются, что отцом ребенка является 10-летний, поэтому в полиции уже открыли производство и в рамках следствия будет проведен ряд экспертиз.

"Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, - подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, - чувствую, на мальчика могли просто "показать", а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что, наверняка, и будет сделано", - отметил педиатр.

Напомним, в селе Яровое Винницкой области восьмиклассник дерзко надругался над четвероклассницей.

Ранее в Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу.