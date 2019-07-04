В Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу

Подросток изнасиловал 8-летнюю девочку / Zakon.kz

В Витовском районе Николаевскойобласти 15-летний парень изнасиловал 8-летнюю родственницу.

В полицию поступило сообщение из больницы, куда мать привезла девочку на осмотр, передает Криминальная Украина.

Как выяснили правоохранители, девочка гостила у родственников, пока мама отлучилась по делам. Когда мать вернулась, увидела на теле дочки телесные повреждения.

Женщина отвезла дочь в больницу, где специалисты сообщили ей, что девочка, вероятно, была изнасилована.

С подозреваемым подростком работают следователи и психологи.

По факту изнасилования открыли уголовное производство, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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