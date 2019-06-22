Разгул педофилии: в Запорожье 52-летний одержимый подонок изнасиловал 12-летнюю девочку

Аброськин рассказал об очередном изнасиловании школьницы / Facebook.com

Очередной жертвой педофила-рецидивиста стала 12-летняя девочка из Запорожья, сообщил 22 июня первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По информации, днем в пятницу, 21 июня, в Запорожье в подъезде многоэтажки ранее судимый мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

"Вчера днем в подъезде многоэтажки ранее судимый за аналогичное преступление подонок 1967 г.р. изнасиловал девочку 2007 года рождения.

Благодаря действиям полиции он задержан, но насиловал он ребенка 12 лет. Что нужно сделать, чтобы она это пережила...", - написал на своей странице в Facebook Аброськин.

Также в своем сообщении чиновник от полиции заявил, что народные депутаты должны подумать о наказании для таких подонков, которые ежедневно насилуют наших детей.

Кроме того, Аброськин разместил фото подонка, который изнасиловал девочку в Запорожье.

Напомним, ранее появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко. Правоохранители заявили, что убийство пропавшей несколько дней назад 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве. Убийцей Даши называют 22-летнего жителя села Ивановка Николая Тарасова, у которого на придомовой территории и нашли тело школьницы без одежды.

Читайте такжеДарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочкиТакже ранее суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток без права внесения залога Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.

Как ранее сообщалось, 13 июня Дарья Лукьяненко ушла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли сотни нацгвардейцев, волонтеров, десятки спасателей и даже авиацию из местного авиаклуба и водолазов. Правоохранители прочесывали все поля, посадки, овраги и заброшенные здания. 19 июня тело девочки нашли в выгребной яме дома по соседству. Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать девочку, а потом задушил.