В Винницкой области восьмиклассник изнасиловал четвероклассницу

Школьник изнасиловал четвероклассницу / bezformata.com

В селе Яровое Винницкой области восьмиклассник дерзко надругался над четвероклассницей.

14-летний школьник изнасиловал девочку среди белого дня, когда та находилась на пастбище за селом, сообщает местное издание 33 канал.

После этого парень стал запугивать девочку – если она скажет, то ее опозорят на весь мир, рассказав эту историю в Интернете, или же вовсе убьют.

Однако, школьница рассказала о случившемся маме, та написала заявление в полицию.

Сейчас ведется следствие, однако насильник четвероклассницы и сам несовершеннолетний, поэтому привлечь его к ответственности, посадив за решетку - нельзя. Скорее всего его ждет спецучилище для малолетних преступников.

В селе негативно отзываются о насильнике и его семье - говорят, что и его мать родила, забеременев несовершеннолетней.

Ранее в Николаевской области подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу.