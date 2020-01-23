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Школа имени Ольги Бузовой в России смутила жителей города

23 января 2020, 22:46

В России в 2020 году появилась школа имени Ольги Бузововй - известной на просторах РФ поп-исполнительницы.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Жители города Самара озадачены с того времени, как в 2020 году одна из школ неожиданно получила название СОШ им. Ольги Бузовой.

Самаркая среднеобразовательная школа № 53 неожиданно получила имя Ольги Бузовой. Именно так она отображается в Гугл мепс.

Впервые неожиданное переименование заметили жители Самары, и высказались в Группе Самара Онлайн во Вконтакте 14 января. 

В школу обратились местные журналисты, которые попытались выяснить, что сподвигло руководство переименовать школу.

Руководство школы призналось, что виной всему правила Гугла - названия учреждений можно менять. Проблема в том, что непонятно, зачем кому-то менять название именно Самарской школы - ведь Бузова училась в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, такое происходит не в первый раз. Школу уже несколько раз переименовывали. Эо происходит из-за того, что Гугл карты имеют открытый доступ и посторонние люди могут внести туда изменения. А для того, чтобы исправить обратно, нужно довольно много времени — переписка занимает несколько дней. Но мы сейчас работаем над этим и надеемся, что в скором времени ситуация изменится", - сообщает директор школы изданию Progorodsamara.ru.

Кстати, Оля Бузова опубликовал в Instagram новое фото в бикини, и заявила, что они с Давой уже заканчивают отпуск и возвращаются в Россиию.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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