Пашинян объяснил, кто виновен в ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Никол Пашинян / Reuters

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о том, что несет личную ответственность за ситуацию, которая сложилась вокруг военного конфликта в Нагорном Карабахе.

В рамках своей онлайн-конференции в Facebook он назвал сложившуюся ситуацию "большой неудачей". "Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (Нагорный Карабах ‒ Главред) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", — сказал Пашинян.

По словам армянского премьера, официальному Еревана необходимо тщательно сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", — добавил Пашинян.

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