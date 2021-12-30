"Перелом носа, ноги, ушибы": в Харькове сын пожаловался, что отец бьет мать, а полиция не реагирует

Сын записал на видео нетрезвое поведение своего отца / Соцсети

В Харькове парень в социальных сетях заявил о насилии в собственной семье. Он рассказал о постоянных угрозах и упреках со стороны отца и избиении матери, которой глава семьи, как утверждает автор обращения, ломал нос и ногу. Полиция, с его слов, никаких действенных мер не принимает.

Пост харьковчанина появился в Telegram-канале ХХ. Парень просит о распространении информации, чтобы семье оказали юридическую помощь. В Сеть он выложил видео нетрезвых разговоров своего отца, а также его имя и фамилию.

"Мой отец постоянно издевается надо мной и моей матерью. Мы терпим постоянные оскорбления, упреки, клевету, угрозы. Нанесение телесных повреждений моей маме: перелом носа, перелом ноги, многочисленные синяки и ушибы", - написал автор сообщения.

Парень рассказал о том, что его отец на днях избил мать кулаками по голове. Сын вызвал полицию, которая, по его словам, не отреагировала должным образом.

"Они просто провели беседу и пригрозили мне сроком, если я при защите как-то причиню ему вред. Судмедэкспертиза отказалась снимать побои, потому как отсутствуют синяки, почти вся опухшая левая часть лица была просто "незамечена", по их словам, никаких побоев нет, экспертизу делать не из чего", - добавил парень.

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Также он подчеркнул, что просьба к правоохранителям оформить временное предписание на 10 суток – запрет на пребывание в месте жительства пострадавших – отклонили. В полиции сказали, что предписание можно получить только в том случае, если снимут побои.

В Сети в ответ посоветовали парню обратиться за помощью к юристам.

Главред сообщал: в Черкасской области в селе Новое Мисто Уманского района 16-летняя девушка избила 43-летнего мужчину, после чего он умер. По словам обвиняемой в убийстве, она защищала семью своей подруги от отчима, который над ними издевался. Девушке грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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