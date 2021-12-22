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"Угрожал зарезать бензокосой и бил детей": 16-летняя девушка избила отчима подруги, он умер

22 декабря 2021, 15:37
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Жена умершего мужчины говорит, что ей жалко 16-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве.

Подозреваемая девушка заявила, что защищала семью своей подруги, но не хотела убивать мужчину / provce.ck.ua

В Черкасской области задержали 16-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве 43-летнего местного жителя, отчима ее подруги. По ее словам, она не хотела убивать мужчину. Избила его потому, что он издевался над своей семьей. Жене умершего жалко девушку.

Об этом сообщает местное издание Про все. Согласно версии подозреваемой, она защищала подругу и ее сестру от отчима, который неоднократно допускал издевательства в отношении своей семьи.

Девушка заявила, что защищала свою подругу и ее младшую сестру

Инцидент случился в селе Новое Мисто Уманского района Черкасской области. По словам 16-летней Дарьи, все началось еще 14 декабря. Тогда она решила придти к подруге, чтобы забрать ее и младшую сестру к себе домой, поскольку родители "пили". Но ей помешал 43-летний отчим подруги. В тот момент девушка его впервые избила и осталась ночевать в том же доме, поскольку семья опасалась за свою безопасность.

Уже на следующий день они с подругой снова вернулись в дом 43-летнего мужчины. По словам девушки, он пытался нанести ей физические увечья, но она первой его избила. Согласно ее заявлению, мужчина взял в руки металлическую подставку и замахнулся на нее, но девушку спасла подруга. И тогда подозреваемая начала бить мужчину.

"Когда выходил, взял металлическую подставку и замахнулся на меня. Но меня спасла подруга. Тогда я начала его бить. Продолжила это делать и на улице. Под руку попалась швабра. По голове я его не била. Впоследствии он попросил, чтобы я доказала его до калитки. Он там стоял, потом упал. Когда я возвращалась домой, то он был жив. Спросила, будет ли оскорблять свою семью. Пообещал этого не делать", - сказала она.

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"Постоянно обижал семью, бил и воровал "детские" деньги"

Девушка Дарья, которую подозревают в убийстве мужчины, говорит, что не хотела его убивать. Его тела она обнаружила на следующее утро, когда пришла к своей подруге. Она утверждает, что мужчина угрожал своей падчерице "зарезать ее бензокосой" и постоянно обижал семью.

"Утром он должен был идти в суд, потому что на него было заявление. Подруга рассказала, что он хотел зарезать ее бензокосой. Постоянно обижал эту семью, бил, воровал "детские" деньги. Но я не хотела его убивать. Если бы знала, что да получится, просто забрала бы детей и ушла", - говорит подозреваемая.

Жена умершего жалеет 16-летнюю подозреваемую

Супруга мужчины Наталья, в убийстве мужа которой подозревают девушку, рассказала, что она не искала мужа в ту ночь, поскольку он ранее уходил из дома и мог не возвращаться по двое суток.

"Утром узнала, что произошло. Мне жалко ту девушку", - сказала она.

Что говорят в заведении, где учится девушка

В учебном заведении, в котором учится 16-летняя девушка, утверждают, что у нее непростой характер, но обостренное чувство справедливости. Она часто защищает своих друзей.

"У нее выражено чувство справедливости. Если очень привыкает к человеку, то защищает его так, как умеет. Даже парней защищает. Явной агрессии мы в ней не увидели. После инцидента она отказалась с нами говорить", - заявила психолог Оксана Кудин.

Главред сообщал: в полиции Черкасской области заявили о том, что 16-летняя девушка до смерти избила 43-летнего мужчину. Судебно-медицинская экспертиза установила смерть в результате нанесенных телесных повреждений. Девушке грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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