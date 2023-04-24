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"План" Украины ударить по РФ на годовщину войны: Подоляк озвучил настоящую цель сенсационной новости

Мария Тупик
24 апреля 2023, 18:25 обновлено 24 апреля, 18:33
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Советник руководителя ОП пояснил, что такие публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют лишь одну катастрофическую функцию
Михаил Подоляк, Крым
Михаил Подоляк, Крым / Офис президента Украины, УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина готовила массированные удары по Москве.

Подоляк ответил в Twitter, что глава ГУР Кирилл Буданов якобы приказал одному из своих офицеров "готовиться к массированным ударам с использованием всего, что есть в ГУР", пишет издание The Washington Post.

"В очередной раз видим странную медиа/сенсацию… "На годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отказали", – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и без логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?", - отметил Подоляк.

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Советник руководителя ОП пояснил, что такие публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют лишь одну катастрофическую функцию – "формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

"Сознательно или бессознательно это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути: Украина вообще иначе все видит. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и разные виды авиации для защиты неба и уничтожение российских фортификационных сооружений. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и погибают люди?", — резюмировал Подоляк.

Удар ГУР по Москве - что известно

Украинское военное руководство рассматривало варианты массированных ударов по столице страны-агрессора Москве, а также по порту в Новороссийске.

Однако после обеспокоенности, высказанной в США из-за опасения агрессивного ответа РФ, удары, приуроченные к началу развязанной Кремле войны, были отложены, пишет The Washington Post.

"Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов планировал смелые удары в глубоком тылу врага, что вызвало беспокойство официальных лиц в Вашингтоне. Генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР", — говорится в материале.

Смотрите видео о том, как разведка получила доступ к гигабайтам российских данных.

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