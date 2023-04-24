ГУР планировало массированный удар по Москве, но отложило операцию — WP

Западные чиновники восхищаются Кириллом Будановым, но его дерзость заставляет их нервничать.

https://glavred.info/world/gur-planirovalo-massirovannyy-udar-po-moskve-no-otlozhilo-operaciyu-wp-10465498.html Ссылка скопирована

В ГУР планировали устроить "бавовну" в Москве / УНИАН

Украинское военное руководство рассматривало варианты массированных ударов по столице страны-агрессора Москве, а также по порту в Новороссийске.

Однако после обеспокоенности, высказанной в США из-за опасения агрессивного ответа РФ, удары, приуроченные к началу развязанной Кремле войны, были отложены, пишет The Washington Post.

"Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов планировал смелые удары в глубоком тылу врага, что вызвало беспокойство официальных лиц в Вашингтоне. Генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР", — говорится в материале.

видео дня

Согласно секретному докладу Агентства национальной безопасности США, в Украине также рассматривался морской удар с использованием тротила по черноморскому портовому городу Новороссийск.

Уточняется, что за два дня до годовщины начала войны ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР "по просьбе Вашингтона согласился отложить удары" по Москве. При этом Вашингтону приходится сдерживать Украину, которая стремится перенести боевые действия на территорию России.

"Некоторые американские чиновники рассматривают нападения на Россию, особенно с применением американского оружия, как очень рискованные операции, которые могут показаться президенту России Владимиру Путину настолько угрожающими, что он прибегнет к использованию тактического ядерного оружия", — уточняется в материале.

Также сообщается, что в частных разговорах американские и европейские чиновники выражают свое восхищение Будановым. Но они также говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать.

Подробности планов ГУР за рубежом

В частности, в документах говорится о том, что 13 февраля Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовым к операции, а США повторили публичную рекомендацию своим гражданам немедленно покинуть РФ.

Ведомство Буданова планировало атаковать членов ЧВК "Вагнер" в Мали, но пока неизвестно на какой стадии сейчас находится операция и получили ли в ГУР разрешение на выполнение своих планов.

ГУР также разработало планы тайных атак на российские силы в Сирии с использованием тайной помощи курдов.

Официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали Украине замечания за атаки за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко.

Кроме того, американские чиновники также обеспокоены тем, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины внутри России как "возможность представить НАТО как агрессора", и что Китай может увеличить свою поддержку России, если посчитает эти атаки "значительными".

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

По его словам, с 03:30 "была предпринята попытка атаки на Севастополь". Развожаев заявил, что один надводный дрон якобы "уничтожили силы ПВО", а второй взорвался сам.

Напомним, 22 марта в оккупированном Россией Севастополе прогремела серия громких взрывов. Сообщалось об атаке дронов. Развожаев заявил, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые утром 22 марта атаковали Черноморский флот.

23 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет сезоном "бавовны" для врага.

Больше новостей: