Под Киевом реку Днепр атакует "зеленая чума" из Южной Америки

Водяной гиацинт заметили в водоеме на Киевщине / Фото Facebook Владимир Трылис

В поселке Козин Киевской области в реке Днепр заметили тропическое растение. Речь идет о водяном гиацинте родом из Южной Америки. Растение является хорошим кормом для бегемотов и чистит воду от загрязнений, но есть важный нюанс – нужно растение вовремя удалять из воды.

Фото водоема, который почти полностью покрыт гиацинтом, опубликовал в Facebook старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трылис. Гидробиолог называет явление "зеленой чумой".

"Слыхали про водяной гиацинт - зелёную чуму тропических водоёмов? Теперь встречайте в Киеве! P.S. Говорят, это отличный корм для гиппопотамов", - написал Трылис.

Растение происходит из Южной Америки. Сейчас гиацинт можно встретить в Северной Америке и даже в Африке.

Водяной гиацинт / Фото Facebook Владимир Трылис

Люди по-разному реагируют на "зеленую чуму" на Киевщине. Кто-то шутит, что нужно теперь завозить бегемотов, а кто-то озабочен загрязнением реки.

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Одна из пользовательниц написала, что ей рекомендовали водяной гиацинт как природный фильтр для мини-пруда. Гидробиолог объяснил, что эйхорния действительно как губка вбирает в себя множество загрязняющих веществ - биогены, тяжёлые металлы и т.п.

"Но если она отомрёт и сгниёт в водоёме, то всё это вернётся обратно в цикл (плюс добавится органическое загрязнение). Поэтому для чистящего эффекта надо растения вовремя удалять из пруда", - отметил Трылис.

Справка.Эйхорния гиацинтовая или водяной гиацинт — это вид многолетних травянистых водяных растений амазонского бассейна. В Европейском Союзе входит в официальный перечень чужеродных инвазионных видов, передает Википедия.

Растение растет на поверхности пресных водоемов, в тропиках и субтропиках Америки, в частности в бассейне Амазонки. Там средняя температура в течение всего года составляет 20-27 градусов по Цельсию.

Эйхорния гиацинтовая или водяной гиацинт / Фото Facebook Владимир Трылис

Так называемая "зеленая масса" находится на поверхности воды, а корни — под водой. Корни нередко являются прибежищем для некоторых рыб, в частности для мальков. При благоприятных условиях эйхорния размножается настолько быстро, что может полностью застелить поверхность водоема.

Водяной гиацинт в Америке считают сорняком, который уничтожают разными методами или же отлавливают на корм скоту. В некоторых районах из него получают биологическое топливо и готовят блюда.

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