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Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

24 августа 2021, 03:53
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Красота бывает опасной. Даже если растение привлекательно на вид, оно может нести смертельную опасность для здоровья.

Борщевик Сосновского
Некоторые растения несут смертельную опасность / ua.depositphotos.com

Биологи Кременецкого ботанического сада рассказали об опасности некоторых растений, которые растут на территории Украины. Некоторые из них могут вызвать сильные ожоги, отравления и даже летальный исход.

Борщевик Сосновского

Это очень привлекательное на вид растение – огромные с белые соцветия напоминают зонтики и хочется спрятаться под ними в тень. Однако это растение опасное, предупредили биологи.

"Попадание его сока на кожу человека под действием ультрафиолетового (солнечного) излучения вызывает ожоги. Появляются они на пораженных участках тела спустя 1-2 дня, развиваясь постепенно под воздействием солнечного ультрафиолета. Для них характерны покраснение и водянистые волдыри, которые плохо заживают", — говорится в сообщении в Facebook.

Фото Facebook

Волчьи ягоды

Вводят в заблуждение взрослых и особенно детей ярко-красные, налитые соком ягоды. Их называются волчье лыко обычное или волчьи ягоды.

Для маленьких, любознательных дошкольников достаточно съесть 7-10 таких ягод, чтобы вызвать значительное отравление или летальный исход.

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Коварство растения заключается не только в плодах. Листья, кора, сок, даже мед, собранный с этого растения, вызывают отравление.

Фото Facebook

Вороний глаз

Это растение также очень заметно и привлекательно на вид, напоминает ягоды черники. Но вороний глаз — ядовитое растение. Очень опасны его плоды, листья и корни.

Фото Facebook

Болиголов — трава-убийца

Растение болиголов выделяет активные фитонциды, которые вызывают сильные головные боли при их вдыхании. Особенно сильный запах бывает в солнечную безветренную погоду.

"В Древней Греции болиголов использовали как "официальный" яд, которым убивали осужденных на смерть", — говорят биологи.

Фото Facebook

Специалисты призвали украинцев быть острожными и следить за детьми.

Как сообщал Главред, в Украине за последние годы самой дорогой ягодой остается голубика, а вот самым большим спросом у украинцев пользуется малина.

Врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

viber
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