Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

Красота бывает опасной. Даже если растение привлекательно на вид, оно может нести смертельную опасность для здоровья.
Биологи Кременецкого ботанического сада рассказали об опасности некоторых растений, которые растут на территории Украины. Некоторые из них могут вызвать сильные ожоги, отравления и даже летальный исход.
Борщевик Сосновского
Это очень привлекательное на вид растение – огромные с белые соцветия напоминают зонтики и хочется спрятаться под ними в тень. Однако это растение опасное, предупредили биологи.
"Попадание его сока на кожу человека под действием ультрафиолетового (солнечного) излучения вызывает ожоги. Появляются они на пораженных участках тела спустя 1-2 дня, развиваясь постепенно под воздействием солнечного ультрафиолета. Для них характерны покраснение и водянистые волдыри, которые плохо заживают", — говорится в сообщении в Facebook.
Волчьи ягоды
Вводят в заблуждение взрослых и особенно детей ярко-красные, налитые соком ягоды. Их называются волчье лыко обычное или волчьи ягоды.
Для маленьких, любознательных дошкольников достаточно съесть 7-10 таких ягод, чтобы вызвать значительное отравление или летальный исход.
Коварство растения заключается не только в плодах. Листья, кора, сок, даже мед, собранный с этого растения, вызывают отравление.
Вороний глаз
Это растение также очень заметно и привлекательно на вид, напоминает ягоды черники. Но вороний глаз — ядовитое растение. Очень опасны его плоды, листья и корни.
Болиголов — трава-убийца
Растение болиголов выделяет активные фитонциды, которые вызывают сильные головные боли при их вдыхании. Особенно сильный запах бывает в солнечную безветренную погоду.
"В Древней Греции болиголов использовали как "официальный" яд, которым убивали осужденных на смерть", — говорят биологи.
Специалисты призвали украинцев быть острожными и следить за детьми.
Как сообщал Главред, в Украине за последние годы самой дорогой ягодой остается голубика, а вот самым большим спросом у украинцев пользуется малина.
Врачи назвали супермощную ягоду, употребление которой может снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.