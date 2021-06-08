УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео

8 июня 2021, 19:43

На кадрах первого видео видно, как мужчина на костылях сидит на скамейке. Его окружила группа подростков.

инвалид, коляска
Под Житомиром издевались над инвалидом / УНИАН

В городе Малин Житомирской области подростки избили мужчину с инвалидностью, а издевательства над ним снимали на телефоны. Позже видео избиения они выложили в Сеть.

"В городе Малин (Житомирская) малолетки избили мужчину с инвалидностью. Для чего? Just for fun", - подписали видео авторы.

На кадрах первого видео видно, как мужчина на костылях сидит на скамейке. Его окружила группа подростков. Один из них бьет мужчину "с вертушки" по голове, так, что тот падает на лавку. Свои действия подростки снимают на телефон. На втором видео человек идет на костылях, вокруг вокруг него собралось не менее 5 подростков и поочередно его бьют, сбивая с ног.

В полиции ТСН.ua сообщили, что лица всех подростков установлены.

"Относительно этого события начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Все участники происшествия установлены, в том числе и пострадавший мужчина. Подростки несовершеннолетние", - рассказала ТСН.ua спикер Нацполици в Житомирской области Наталья Тимчук.

Читайте такжеПоявились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге

Впоследствии местные активисты разыскали нападавших и заставили их просить прощения у мужа, из которого они издевались.

Ранее Главред писал о том, что в Одессе на улице Новосельского мужчина напал на женщину и избил ее после того, как ее собака обнюхала коляску с ребенком.

На видео, запечатлено, как женщина пытается объяснить что-то группе людей.

"В Одессе мужчина избил женщину за то, что ее собака понюхала коляску с ребенком", - говорится в подписи к видео.

полиция Житомирская область инвалид массовая драка новости Житомира
Сейчас вы просматриваете новость «Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамыTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильникПочему смертельно опасно вешать магниты на холодильник У Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в ПетербургеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге Победитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердцаПобедитель Голосу країни новым образом и одной фразой покорил женские сердца

Последние новости

20:28

Секс в машине: сексолог назвал необычные позы

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2 Видео

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

20:07

Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО Видео

Реклама
19:57

Светлана Лобода осталась без продюсера

19:43

Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео Видео

19:17

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

19:04

Ребенок ушел гулять и найден мертвым в коллекторе: СМИ узнали детали трагедии на Днепропетровщине Видео

18:59

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

18:52

В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

18:41

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

18:26

"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

17:50

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

17:21

"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

17:20

Гендиректор "Метинвеста" сказал, что необходимо для развития экономики

17:06

Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

16:56

Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

16:52

Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2 Видео

Реклама
16:45

Гендиректор "Метинвеста" объяснил, как промышленности достичь нулевых показателей выбросов

16:40

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

16:16

"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

16:15

"Большая стройка" начинает реконструкцию аэропорта в Кривом Роге - Тимошенко

16:10

В Метинвесте рассказали, как превратятся в углеродо-нейтральную компанию к 2050 году

16:08

Во Франции мужчина на улице дал пощечину Макрону: в Сети появилось видео

16:07

Мелочный человек: в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку Видео

15:42

Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Видео

15:33

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию предприятий $10 миллиардов

15:26

Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон Видео

15:15

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

15:10

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария" Видео

15:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

15:00

"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица Видео

14:52

Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу" Видео

14:29

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

14:25

На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

14:14

Пошел гулять, о пропаже заявили через 4 дня: в Днепропетровской области нашли тело мальчика Видео

14:13

Рейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду

14:11

Украинская музыкантка раскрыла тайны вирусного видео с котом Alugalug Cat Видео

Реклама
14:04

Тимошенко из ОП о Большой стройке: "Со снегом асфальт больше не сойдет"

13:55

Ученые узнали, как трендовые вегаские диеты влияют на рост и кости детей Видео

13:40

Пьяного Самойлова выносили со сцены после скандального концерта в России

13:33

Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос Видео

13:29

Ресницы за деньги и муж на фоне Кремля: факты о женщине, назвавшей бойцов ВСУ "вонючими тварями" Видео

13:14

Как питаются японцы с "острова безсмертных" Окинава: три главных совета Видео

13:03

Эксперт рассказал о рисках нелегального трудоустройства в ЕС

12:52

В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины Видео

12:48

В Житомирской области мужчина изрешетил пулями супружескую пару Видео

12:41

Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять