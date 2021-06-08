Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео

Под Житомиром издевались над инвалидом / УНИАН

В городе Малин Житомирской области подростки избили мужчину с инвалидностью, а издевательства над ним снимали на телефоны. Позже видео избиения они выложили в Сеть.

"В городе Малин (Житомирская) малолетки избили мужчину с инвалидностью. Для чего? Just for fun", - подписали видео авторы.

На кадрах первого видео видно, как мужчина на костылях сидит на скамейке. Его окружила группа подростков. Один из них бьет мужчину "с вертушки" по голове, так, что тот падает на лавку. Свои действия подростки снимают на телефон. На втором видео человек идет на костылях, вокруг вокруг него собралось не менее 5 подростков и поочередно его бьют, сбивая с ног.

В полиции ТСН.ua сообщили, что лица всех подростков установлены.

"Относительно этого события начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство). Все участники происшествия установлены, в том числе и пострадавший мужчина. Подростки несовершеннолетние", - рассказала ТСН.ua спикер Нацполици в Житомирской области Наталья Тимчук.

Читайте такжеПоявились детали жесткого избиения школьницами сверстницы в Кривом Роге

Впоследствии местные активисты разыскали нападавших и заставили их просить прощения у мужа, из которого они издевались.

Ранее Главред писал о том, что в Одессе на улице Новосельского мужчина напал на женщину и избил ее после того, как ее собака обнюхала коляску с ребенком.

На видео, запечатлено, как женщина пытается объяснить что-то группе людей.

"В Одессе мужчина избил женщину за то, что ее собака понюхала коляску с ребенком", - говорится в подписи к видео.