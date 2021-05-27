Жесть в Одессе: неадекват прямо на улице отдубасил женщину из-за любопытной собаки

В Одессе мужчина избил женщину прямо на улице / pexels.com

В Одессе на улице Новосельского мужчина напал на женщину и избил ее после того, как ее собака обнюхала коляску с ребенком.

На видео, опубликованном Telegram-каналом @xydessa. запечатлено, как женщина пытается объяснить что-то группе людей.

"В Одессе мужчина избил женщину за то, что ее собака понюхала коляску с ребенком", - говорится в подписи к видео.

Женщина поясняла, что ее собака просто понюхала ребенка, не причинив ему вреда. Однако мужчину не устроили такие пояснения, и он с кулаками набросился на хозяйку животного.

"Девушка слегка пьяна, ее собака понюхала ребенка в коляске и понеслась", — написали очевидцы.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области патрульный полицейский обвиняется в жестоком избиении несовершеннолетнего.

Патрульный без веской причины остановил 17-летнего подростка и, во время так называемого "воспитания", надел парню наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо.

От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа. Сейчас пострадавший находится в больнице

Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.