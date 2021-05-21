Жестокое "воспитание" кулаками: в Одессе патрульный сломал нос подростку

Патрульный надел парню наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо.
В Одесской области патрульный полицейский обвиняется в жестоком избиении несовершеннолетнего.
Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, полицейский в целях воспитания избил подростка.
В сообщении отмечается, что в Одессе патрульный без веской причины остановил 17-летнего подростка и, во время так называемого "воспитания", надел парню наручники и нанес несколько ударов кулаком в лицо.
От ударов пострадавший получил закрытый перелом костей носа. Сейчас пострадавший находится в больнице
Инспектор полиции обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Автор: Алексей Тычина